Esposa del exsenador Bob Menéndez es condenada a 4 años por participar en sobornos

La esposa de exsenador Bob Menéndez, condenada a 4 años y medio por participar en sobornos

Nadie Menéndez, esposa del exsenador demócrata Bob Menéndez, fue sentenciada este jueves a cuatro años y medio de cárcel por su participación en una red de tráfico de influencias y sobornos en el involucró a Gobiernos extranjeros, empresarios de Nueva Jersey y favores políticos de alto nivel.

La mujer de 58 años, que ya había sido declarada culpable en abril pasado, escuchó la sentencia entre lágrimas en un tribunal federal de Manhattan. En su alegato previo al fallo, se presentó como víctima de su esposo, a quien responsabilizó de manipularla y arrastrarla a la red delictiva. “Nunca me hubiera imaginado que alguien de su nivel me pusiera en esta situación”, dijo con la voz entrecortada.

De acuerdo con la Fiscalía, Nadine Menéndez desempeñó un rol central como enlace entre su marido y tres empresarios de Nueva Jersey que actuaron como intermediarios de los sobornos. A cambio, la pareja recibió efectivo, lingotes de oro y hasta un vehículo de lujo.

Los sobornos, que alcanzaron millones de dólares, provenían principalmente de Egipto y Catar, países que buscaban favores políticos y beneficios estratégicos mientras Bob Menéndez se desempeñaba como presidente del influyente Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.

La Fiscalía había solicitado una pena mínima de siete años, mientras que el Departamento de Libertad Condicional recomendaba ocho. Sin embargo, el juez Sidney H. Stein redujo la condena considerando las circunstancias personales de Nadine: una infancia difícil en el Líbano, relaciones abusivas en el pasado y un diagnóstico de cáncer de mama de grado 3.

La magnitud del caso quedó en evidencia en 2022, cuando el FBI realizó una redada en la residencia de los Menéndez en Nueva Jersey. Los agentes hallaron un descapotable en el garaje, trece lingotes de oro escondidos en una caja fuerte, así como medio millón de dólares en efectivo distribuidos en distintos rincones de la casa, incluso en botas y bolsillos de trajes.

El exsenador Bob Menéndez, de 71 años, cumple actualmente una condena de 11 años tras ser declarado culpable en 2024 por soborno, extorsión y otros delitos relacionados con su papel como agente del Gobierno egipcio. Durante tres décadas fue una figura prominente en el Congreso de Estados Unidos, llegando a ocupar puestos de gran influencia en política exterior.

El tribunal consideró probado que el exlegislador utilizó su cargo para facilitar la entrada de Egipto a programas de ayuda militar estadounidense, además de favorecer a Catar en distintas negociaciones, a cambio de cuantiosas dádivas.

Aunque la Fiscalía insiste en que Nadine Menéndez no fue una simple acompañante, sino una pieza fundamental en la maquinaria de corrupción, la defensa logró que el juez redujera la pena a cuatro años y medio de prisión. La sentencia busca equilibrar la responsabilidad de la acusada con sus condiciones de salud y su historia personal.

El caso Menéndez se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción política en Estados Unidos de la última década, al involucrar sobornos millonarios, intereses extranjeros y la caída de un influyente senador que durante años fue considerado un actor clave en la política exterior estadounidense.