FBI publica fotos de joven blanco sospechoso de asesinar a Kirk, lo que descarta el móvil racial

Sospechos El FBI distribuyo dos tomas de pantalla del sospechoso de asesinar a Charlie Kirk en un campo de Utah el miércoles (FBI)

El FBI publicó este jueves dos fotografías similares del sospechoso de haber asesinado el miércoles en un campus universitario de Utah al activista conservador Charlie Kirk en las que se aprecia a un hombre joven blanco, lo que descartaría el móvil racial y alejaría una persecución contra negros, árabes e hispanos, peor de la ya existente en Estados Unidos, impulsada por la política xenófoba y antiinmigrante de la Administración Trump.

“Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo mortal de Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley”, reza el texto que acompaña a las imágenes, capturadas de lo que parece un video tomado por cámaras de seguridad y publicadas por la cuenta en X de la oficina del FBI en Salt Lake City, la capital de Utah.

El equipo conjunto que investiga el caso, formado por el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah, ha activado lo que han definido como una “cacería” para dar con el hombre de las imágenes.

100,000 dólares de recompensa

Ante la frustración creciente por no haber podido atrapar al autor del crimen 24 horas después, el FBI anunció que ofrecerá hasta 100.000 dólares a quien entregue información veraz que conduzca a la captura del autor material.

En el mensaje, la entidad lista un número para pistas telefónicas y la dirección de una página web de la división del FBI en Salt Lake City donde se pueden enviar fotos y videos de potenciales sospechosos.

Hallan rifle de gran potencia

Los investigadores dijeron en rueda de prensa que han recuperado en una zona boscosa cerca del campus de UVU lo que creen que es el arma utilizada para matar a Kirk, un rifle de gran potencia.

El diario The New York Post publicó una foto que dice haber obtenido de la investigación, en la que se ve un rifle de caza equipado con un visor.

El equipo de investigación también explicó que el asesino disparó desde el tejado de un edificio del campus situado a unos 180 metros del escenario donde se encontraba Kirk cuando fue abatido.

Un video compartido en redes sociales tomado desde detrás de la zona en la que se encontraba Kirk muestra una silueta moviéndose con rapidez sobre un tejado cercano segundos después de producirse el disparo.