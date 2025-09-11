Polonia cierra su espacio aéreo tras derribar varios drones rusos

Uno de los drones rusos derribados por el gopbierno polaco (RRSS)

Drones rusos — A raíz del derribo de varios drones rusos que invadieron el espacio aéreo a lo largo de la frontera de Polonia con Bielorrusia y Ucrania, el gobierno de Varsovia informó que para evitar sorpresas quedarán prohibidos desde este día y hasta el próximo 9 de diciembre a los vuelos civiles, con algunas excepciones, informó la agencia de control del tráfico aéreo (PAZP) como miembro de la Unión Europea (UE) y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El Ministerio Polaco de Exteriores informó este jueves que derivado de las intromisiones de aviones no tripulados que han invadido el espacio aéreo, “se convocará una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU en relación con la violación del espacio aéreo polaco por parte de Rusia”, informó la cancillería en su cuenta de la red social X.

Al respecto, el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, señaló que “al destinar cerca del 5 % del Producto Interior Bruto a las fuerzas armadas, el país no se asustará ante los drones rusos”, gracias a sus pilotos y al apoyo aliado.

En declaraciones desde la 31 Base de Aviación Táctica en Poznań-Krzesiny, Nawrocki apuntó que la incursión de drones supuso “una prueba política y una prueba de cohesión dentro de la Alianza del Atlántico Norte y, sobre todo, la prueba de nuestra preparación para reaccionar a la provocación rusa”.

Como antecedente, el presidente polaco recordó las pasadas guerras con Rusia y la Unión Soviética y subrayó que “somos una nación que no se asustó del soldado soviético en 1920. Somos una nación que no entregó su alma después de 1945, ni durante casi 50 años de propaganda soviética”, indicó.

Polonia ha sido un apoyo clave de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa y varias potencias occidentales condenaron la presencia de aparatos no tripulados.

La Crónica de Hoy/2025