EU no aplicará pena de muerte para los fundadores del cártel de “Los Zetas”

“El Z-40″ y “El Z-42″ (@lopezdoriga/x)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó este viernes que no buscará la pena de muerte en los casos de los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, cofundadores del cartel de “Los Zetas”.

La jefa interina de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas del DOJ, Sophia Suarez, entregó una carta al juez encargado del caso, Trevor McFadden, con la decisión tomada por la oficina de la fiscal general, Pam Bondi.

“Estimado juez McFadden: El gobierno respetuosamente envía esta carta para informar a la corte y a la defensa que la fiscal general ha autorizado y ordenado a esta oficina no perseguir la pena de muerte contra el acusado Miguel Treviño Morales y el acusado Omar Treviño Morales”, desglosa el escrito.

A Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias Z-40 y Z-42, arribaron a suelo estadounidense tras ser entregados por la Administración de Claudia Sheinbaum en febrero y se les acusa de tráfico de cocaína y marihuana, crimen organizado, lavado de dinero y posesión de armas de fuego.

Su próxima audiencia está prevista para el 14 de octubre en una corte federal del Distrito de Columbia, donde se encuentra la capital Washington D.C.

EU les adjudica haber dirigido presuntamente a “Los Zetas” que, entre 2000 y 2011, transportó grandes cantidades de estupefacientes a ciudades estadounidenses a lo largo de la frontera con el noreste de México, teniendo a Texas como principal punto de entrada.

Ahora, el proceso legal de los hermanos Treviño Morales, cuya organización operó como brazo armado del Cartel del Golfo antes de empezar a trabajar en solitario, continúa un camino paralelo al de otros narcotraficantes como Rafael Caro Quintero.

Caro Quintero y los Treviño Morales eran los de más alto perfil en esta transferencia, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya ha anunciado que ninguno de ellos enfrentará la pena de muerte. (Con información de EFE)