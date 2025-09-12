La solución de los dos Estados gana terreno en la ONU

ONU

La “Declaración de Nueva York” fue adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas por amplia mayoría, se trata de un documento destinado a dotar de renovado impulso la solución de los dos Estados, uno israelí y uno palestino, en el marco de uno de los conflictos de mayor calado y larga data de Oriente Próximo.

El texto fue presentado por Francia y Arabia Saudita, al tiempo que obtuvo 142 votos a favor, 10 en contra (incluidos Israel y su aliado clave, Estados Unidos) y 12 abstenciones.

La declaración excluye inequívocamente a Hamás de toda ulterior participación en la gestión del territorio palestino y condena los ataques perpetrados por el movimiento islamista el 7 de octubre de 2023, acciones que desencadenaron la guerra en Gaza, asimismo, le exige a los máximos dirigentes de la organización que depongan las armas: “En el contexto de la finalización de la guerra en Gaza, Hamás debe dejar de ejercer su autoridad sobre la Franja de Gaza y entregar sus armas a la Autoridad Palestina, con el apoyo y la colaboración de la comunidad internacional, de conformidad con el objetivo de un Estado palestino soberano e independiente”, reza el texto.

Las representaciones de Estados Unidos e Israel rechazaron la estrategia de la Asamblea al votar en contra de la declaración, mientras que el vicepresidente de la Autoridad Palestina, Husein al Sheij, adujo que el resultado de esta votación “expresa la voluntad internacional a favor de los derechos de nuestro pueblo y constituye “un paso importante hacia el fin de la ocupación y la concreción de nuestro Estado independiente en las fronteras de 1967”.

Vía X, el presidente de Francia y principal impulsor de la iniciativa, Emmanuel Macron, expresó: “Juntos, estamos trazando un camino irreversible hacia la paz”.

Por su parte, la vocería ministerio de Asuntos Exteriores israelí, a cargo de Oren Marmorstein, afirmó que la Asamblea General se ha convertido en “un circo político desconectado de la realidad” que tan solo logrará alentar a Hamás a continuar con la guerra.

Morgan Ortagus, diplomática estadunidense, recriminó a la ONU por emitir tal declaración, a la que calificó como un “regalo para Hamás” y “un nuevo golpe mediático” que “socava los esfuerzos serios para poner fin al conflicto”.