Maduro informa sobre adiestramiento en cuarteles en medio de tensiones con EU

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (@LegitTargets/x)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro informó este viernes sobre una jornada de adiestramiento en 312 cuarteles y unidades militares para este sábado, en medio de las tensiones entre su país y Estados Unidos, donde Trump ordenó un despliegue naval en el mar del Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, acto que Maduro considera como un intento de propiciar un “cambio de régimen”.

“Hombre y mujer del pueblo, te va llegar por la vía que tenemos la convocatoria para que vayas a una fase avanzada de adiestramiento y cohesión de combate en los cuarteles y unidades militares”, indicó el líder chavista en un video publicado en su canal de Telegram.

Asimismo, detalló que el adiestramiento, que comenzará a las 9:00 hora local, consistirá en el “empleo de los sistemas de armas, organización para las operaciones, todo lo que es el desarrollo de los hábitos y habilidades en el despliegue de las operaciones militares de día, de noche, de madrugada”.

Este jueves, Nicolás Maduro anunció el arranque del “Plan Independencia 200”, en donde participarán la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Cuerpos Combatientes de la milicia y la Milicia Nacional Bolivariana en “284 frentes de batalla”, para garantizar “la independencia y la paz” del país. (Con información de EFE)