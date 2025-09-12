Trump afirma detención del supuesto asesino de Charlie Kirk “Creo que lo tenemos”

Supuesto asesino de Charlie Kirk (FBI HANDOUT/EFE)

Durante una entrevista a Fox News, el Presidente Donald Trump aseguró este viernes “con un alto grado de certeza” a detención del sospechoso por el asesinato del influencer conservador Charlie Kirk.

“Creo, con un alto grado de certeza, lo tenemos (al sospechoso) bajo custodia. Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador” de Utah, fueron las declaraciones del mandatario en una entrevista en vivo.

Agregó que se enteró de los hechos cinco minutos antes de entrar a la entrevista y adelantó que el FBI y otras agencias ofrecerán más información a lo largo del día.

Entre los detalles que dio a conocer, dijo que fue la familia cercana al sospechoso, incluido un ministro religioso, quienes lo convencieron de entregarse a las autoridades luego de que se difundieran imágenes del sospechoso.

¿Qué pasará con el responsable del asesinato de Charlie Kirk?

Trump aseguró que se espera el autor del asesinato de Kirk sea hallado culpable y reciba la pena de muerte, legal en el estado de Utah, que tampoco tiene una moratoria sobre la ejecución de la pena capital.

Según medios, el sospechoso fue detenido cerca del Parque Nacional de Zion, unos 400 kilómetros al sur del lugar del atentado en Orem (Utah).

El detenido tiene unos veinte años y fue puesto en custodia de la policía local sobre las 11 de la noche del jueves, según informaron fuentes federales al The New York Times.

