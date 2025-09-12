Tyler Robinson: Así es el hombre que le disparó a Charlie Kirk con una bala que decía “Oye, fascista”

Tyler Robinson Un joven de 22 años originario de Utah fue identificado como el responsable de la muerte de Charlie Kirk.

No fue un afrodescendiente, ni una persona trans ni un radical de izquierda, fue Tyler Robinson. Esta mañana, e gobernador de Utah, informó que se identificó a este hombre como el responsable de disparar y asesinar al activista republicano Charlie Kirk el pasado martes durante una conferencia abierta. Esto es lo que se sabe al respecto.

Así atraparon a Tyler Robinson: El asesino de Charlie Kirk

En conferencia de prensa, Spencer Cox, gobernador de Utah, informó que fue gracias a un contacto cercano y familiar de Tyler Robinson que pudieron localizarlo y ponerlo en custodia durante la noche de este jueves 11 de septiembre.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, identificó oficialmente al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk como Tyler Robinson. 🇺🇸pic.twitter.com/ef8Et3kqPo — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) September 12, 2025

“Damas y caballeros, lo atrapamos. En la noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado con información de que Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el incidente”, dijo Cox en una rueda de prensa.

¿Qué cosas se saben de Tyler Robinson?

Tyler Robinson, un joven de 22 años originario de Utah ha sido identificado como el principal sospechoso en el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido durante un evento en la Universidad de Utah Valley el 10 de septiembre de 2025.

Procedente de una familia unida, es el mayor de tres hijos, y su madre, Amber Robinson, compartió en redes sociales fotos de vacaciones familiares y actividades al aire libre, como viajes al Gran Cañón y pescas.

Tyler Robinson El ejecutor de Charlie Kirk en una publicación de redes sociales en 2017 con un disfraz de Halloween referente a Donald Trump.

Robinson se graduó de la escuela secundaria Pine View en St. George en 2020, asistió brevemente a la Universidad Estatal de Utah por un semestre en 2021 gracias a una beca académica, y obtuvo una puntuación alta en el examen ACT de 34 sobre 36, colocándolo en el percentil superior

No tiene antecedentes penales según registros estatales, está registrado como votante en Utah sin afiliación partidaria, y en 2017 lució un disfraz relacionado con Trump en Halloween, según publicaciones familiares

El mensaje de la bala de Tyler Robinson

Por otra parte, también se informó que la munición utilizada por Tuler Robinson en su disparo contra Krik tenían escritos los mensajes de: ‘Oye, fascista’ y ‘Bella Ciao’.

Según el gobernador, el casquillo de la bala que disparó Robinson y que quitó la vida a Kirk tenía inscrito un mensaje que decía ‘Nota un bulto. OwO ¿Qué es esto?’. En el cargador del rifle utilizado, las autoridades hallaron otros casquillos de balas sin usar y que contenían mensajes como ‘Hey, fascista, ¡Atrápalo!’ o ‘Si puedes leer esto, eres gay jajaja’.