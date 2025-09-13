Ataque en Catar fue para liberar rehenes y acabar con la guerra en Gaza, dice Netanyahu

Bombardeo aéreo israelí impactó el edificio de la Fiscalía en la ciudad de Gaza (EFE)

Crisis en Oriente Medio — “A los terroristas (jefes) de Hamás que viven en Catar no les importa la gente de Gaza”, escribió este sábado en su cuenta de la red social X el Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu, al asegurar que el ataque israelí del pasado 9 de septiembre contra los negociadores de Hamás en Catar, en el que murieron seis personas, tenía como objetivo ayudar a liberar a rehenes israelíes y poner fin a la guerra en Gaza.

Netanyahu resaltó que se “bloquearon todos los intentos de alto el fuego para prolongar la guerra indefinidamente. Deshacerse de ellos eliminaría el principal obstáculo para la liberación de todos nuestros rehenes y el fin de la guerra”, apuntó.

El premier israelí decidió unilateralmente poner fin al último acuerdo de alto el fuego, el pasado 18 de marzo y ordenó lanzar un bombardeo nuevamente contra Gaza y fue también su gobierno el que no respondió a la última propuesta de tregua de agosto, aceptada por Hamás, que garantizaba una liberación en tandas de rehenes.

Sobre este posicionamiento, el Foro de Familias de los Rehenes criticó en un comunicado las palabras de Netanyahu, las que calificó de ser otra “excusa” para no traer a los 48 cautivos de vuelta.

“Hay un obstáculo para el retorno de los 48 rehenes y el fin de la guerra: el primer ministro Netanyahu”, declaró el foro al agregar que “cada vez que se acerca un acuerdo, Netanyahu lo sabotea”, aseguraron al citar como ejemplos pretextos usados anteriormente como la necesidad de controlar el corredor Filadelfia (entre Gaza y Egipto) o el de Netzarim.

La Crónica de Hoy/2025