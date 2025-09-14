Utah imputará al asesino de Kirk por homicidio agravado y obstrucción a la justicia

Crimen político Tyler Robinson, el asesino de Charlie Kirk (X)

Las autoridades de Utah buscan imputar a Tyler Robinson, principal sospechoso del asesinato del activista ultra y aliado del presidente Donald Trump Charlie Kirk, por los delitos de homicidio agravado, descarga criminal de un arma de fuego y obstrucción a la justicia.

La declaración del investigador Brian Davis, del Despacho Estatal de Investigación de Utah, donde ocurrieron los hechos, afirma que “hay causa probable” para determinar que Robinson cometió un homicidio agravado al disparar mortalmente a Kirk el pasado miércoles “en una circunstancia que puso a muchos alrededor de él en grave riesgo de muerte”.

El investigador también acusa a Robinson, que fue detenido el pasado jueves, de obstrucción a la justicia por “mover y esconder el rifle que se cree que se usó en el tiroteo”.

“No está cooperando”

“No ha confesado a las autoridades, no está cooperando, pero todas las personas a su alrededor están cooperando”, comentó Cox en el programa ‘This Week’ de ABC sobre el crimen de Kirk, aliado del presidente Donald Trump que murió el miércoles por un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad Utah Valley.

En entrevistas en programas dominicales estadounidenses, el gobernador republicano confirmó un reporte de Fox News sobre que la persona que vivía con Robinson, detenido el viernes, es “un novio que está transicionando de hombre a mujer”, lo que significaría que es una mujer trans.

Sin embargo, el mandatario estatal matizó que aún no se determina si esto es un dato relevante en el caso, además de indicar que esta persona está siendo “muy cooperativa” con las investigaciones y se ha mostrado impactada por el crimen.

“Lo que hemos aprendido específicamente es que esta persona no tenía ningún conocimiento, estaba impactada cuando se enteró de ello”, expresó Cox al programa ‘Meet The Press’ de NBC.

El documento judicial (afidavit) filtrado a la prensa reafirma que Robinson, un joven blanco de 22 años que se registró como votante apartidista, “se había hecho más político en años recientes” y que en una cena antes del 10 de septiembre había mencionado que Kirk estaría en Utah, según un pariente. “Hablaron de por qué (Kirk) no les caía bien y los puntos de vista que tenía. El familiar también declaró que Kirk estaba lleno de odio y esparciendo odio”, establece el afidávit.

Robinson está en la cárcel del condado donde está la universidad y se espera que las autoridades presenten los cargos formales en su contra dentro de los próximos días. Personas cercanas al presunto asesino han afirmado a la prensa estadounidense que era una persona inteligente y que pasaba mucho tiempo jugando videojuegos.

El gobernador republicano insiste que Robinson tenía una “ideología izquierdista” a pesar de que no estaba afiliado a ningún partido político y sus padres son republicanos.

Trump, quien irá al funeral de Kirk el 21 de septiembre, ha responsabilizado del ataque a los “lunáticos” de la “izquierda radical”.