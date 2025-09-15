Bahía de Puerto Rico contaminada tras hundimiento de velero que ocasionó derrame de combustible

Derrame de combustible tras hundimiento de velero en Puerto Rico

Personal del Cuerpo de Vigilantes y la Unidad Marítima atendieron un derrame de combustible diésel provocado por un velero hundido en la bahía de Salinas, en el sur de Puerto Rico.

“Dicha embarcación se encuentra derramando combustible, en este caso diésel, por lo cual se refirió el asunto, de manera inmediata, a la Guardia Costera de los Estados Unidos”, indicó en un comunicado el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles.

Buzos de la Unidad Marítima del DRNA arribaron a la zona y evaluaron la integridad del casco de la embarcación para verificar de donde provenía la fuga de combustible.

Hasta el momento, autoridades no han determinado el alcance de la contaminación y su impacto en el medioambiente.

El velero de 11 metros de eslora auxiliar se hundió en la madrugada de este lunes en un área que tiene una profundidad de aproximadamente 3.6 y 4.5 metros.

Asimismo, Quiles expuso que, como parte del trámite, los vigilantes buscan al propietario de la embarcación, registrada bajo el nombre de “Libertad”, el cual ya fue identificado.

Personal del DRNA se encuentra en el proceso de colocar unas boyas de alerta de navegación.

El DRNA expedirá una multa de 5.000 dólares al propietario del velero bajo el amparo del Reglamento para la Inscripción, Navegación y la Seguridad Acuática en Puerto Rico. (Con información de EFE)