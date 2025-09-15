Declarar emergencia en Washington D.C para controlar la migración

Donald J Trump (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a la alcaldesa de la capital, Muriel Bowser, al señalar que declarará una emergencia nacional en Washington D.C. si el Departamento de Policía Metropolitana deja de cooperar con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en la detención y expulsión de migrantes sin documentos.

A través de su red social Truth Social, el mandatario republicano acusó a Bowser de informar al Gobierno federal que la policía local ya no trabajará con los agentes migratorios en la “expulsión y reubicación de migrantes ilegales peligrosos”.

“Si yo permitiera que esto sucediera, el crimen volvería con fuerza. A la gente y los negocios de Washington, no se preocupen, estoy con ustedes y no permitiré que esto pase. ¡Si es necesario declararé una emergencia nacional y federalizaré!”, escribió Trump.

El mensaje llega un mes después de que el propio presidente ordenara el despliegue de la Guardia Nacional en la capital, bajo el argumento de que la tasa de homicidios en la ciudad superaba a la de metrópolis latinoamericanas como Bogotá o Ciudad de México. El control militar de la seguridad fue establecido inicialmente por 30 días.

Según Trump, esa medida ha transformado a Washington en “una de las ciudades más seguras” del país. El mandatario aseguró que la delincuencia ha caído drásticamente y que la vida comercial de la capital “está en auge, con restaurantes y negocios llenos y prácticamente sin crimen”.

No obstante, criticó con dureza a la alcaldesa demócrata por “dar marcha atrás” en las políticas de seguridad, al advertir que cualquier debilitamiento de la cooperación con las autoridades migratorias “podría revertir los avances logrados en la capital”.