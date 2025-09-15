Intento de suicidio termina en tragedia: un hombre cae sobre una anciana y la mata

Policía forense de Milán (EFE/Stefano Porta)

Una anciana falleció en Milán después de que uno de sus vecinos se lanzara desde su balcón para suicidarse y cayera desde una altura de 20 metros sobre ella, que en ese momento caminaba por el patio del edificio, así lo informaron medios locales.

El hombre de 70 años se encuentra hospitalizado sin riesgo de perecer, no obstante, ha sido acusado de homicidio involuntario después de tirarse desde el cuarto piso del inmueble e impactara sobre la mujer de 83 años, Francesca Manno, la cuál era su vecina.

A palabras de vecinos, la mujer de la tercera edad habría salido a tirar la basura, cuando fue alcanzada por el hombre. Servicios de emergencia intentaron reanimarla sin éxito.

Según información de investigadores, el varón se encuentra en libertad bajo investigación, estuvo consciente y alerta todo el tiempo y aunque sufrió fracturas en la caída, sobre todo en extremidades inferiores, sobrevivirá.

Los carabineros llegaron al lugar, alertados por los vecinos, y reconstruyeron la dinámica exacta de los hechos; aunque en un principio se pensó que se trata de una pareja que había intentado suicidarse, rápidamente se verificó que no existía ninguna relación entre ambos. (Con información de EFE)