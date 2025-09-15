“Irán es una amenaza inaceptable para Israel, EU y el mundo”: Marco Rubio

Rubio en París El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, observa a su llegada al Quai d'Orsay antes de una reunión bilateral con el ministro de Europa y Asuntos Exteriores de Francia en París. (JULIEN DE ROSA / POOL/EFE)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una dura advertencia contra Irán al calificarlo como “un riesgo inaceptable, no solo para Israel, ni solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero”.

Durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Rubio reiteró que Washington no dará marcha atrás en su política de “máxima presión económica” sobre Teherán y celebró que los países europeos hayan iniciado el proceso para restablecer sanciones contra la República Islámica.

El funcionario estadounidense señaló que el régimen iraní no solo busca armas nucleares, sino también el desarrollo de misiles de corto y medio alcance, con capacidad de amenazar a países vecinos e incluso a Europa.

“Algunos de los misiles que están tratando de construir ya podrían alcanzar suelo europeo. Un Irán nuclear gobernado por un clérigo chií radical, con capacidad de lanzar misiles a grandes distancias, representa un riesgo inaceptable”, enfatizó Rubio.

El secretario de Estado subrayó además el apoyo de Washington a las medidas adoptadas en Europa: “Respaldamos al cien por cien que los países europeos reactiven las sanciones contra Irán. Eso es exactamente lo que debe suceder”