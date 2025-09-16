Al menos nueve fallecidos en nuevo choque entre tribus rivales de Sudán del Sur

Violencia en Sudán del Sur (@AlertaNews24/x)

Al menos nueve personas perdieron la vida y tres más resultaron heridad en un nuevo choque entre tribus rivales en el centro de Sudán del Sur, dos días después de que enfrentamientos similares causaran 16 muertos y 52 heridos en la región.

Según el parlamentario sursudanés, Joul Nomngek, el nuevo enfrentamiento tuvo lugar en el condado de Cueibet, en estado céntrico de los Lagos, entre hombres armados de las tribus locales de Ruotruot y Panyar.

“Los enfrentamientos comenzaron ayer y se intensificaron este martes por un malentendido provocado por el comportamiento de algunos jóvenes armados de Panyar”, expuso Nomngek.

“Como resultado, nueve personas murieron y otras tres resultaron heridas”, agregó el parlamentario e indicó que las autoridades han desplegado a fuerzas de seguridad en la zona, que “intervienen para distender la situación”.

El estado de Lagos ha vivido una relativa calma en los últimos años, aunque sifue siendo vulnerable a brotes de violencia por el robo de ganado, disputas por tierras de pastoreo y tensiones étnicas de larga data, que empeoran con la llegada de la estación seca.

Esta violencia tribal se suma a las crisis políticas y crecientes tensiones en Yuba (capital del país) y en las regiones septentrionales entre el Gobierno y la oposición, que amenazan el acuerdo de paz logrado en 2018 que puso fin a un lustro de guerra civil en este país.