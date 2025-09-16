EU asegura haber atacado una tercera embarcación con drogas de Venezulea

Donald Trump aseguró este martes que fuerzas estadounidenses han atacado hasta ahora a tres embarcaciones de supuestos narcotraficantes provenientes de Venezuela y no dos, como se creía.

“Derribamos barcos. En realidad fueron tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos”, informó Trump a la prensa en la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido para una visita de Estado.

El presidente fue cuestionado sobre las declaraciones del líder venezolano, Nicolás Maduro, en las que acusó al estadounidense de querer invadir su país.

“Dejen de enviar miembros del Tren de Aragua a los Estados Unidos. Dejen de enviar drogas”, respondió.

El republicano comentó sobre esta tercera embarcación solo un día después de exponer que fuerzas armadas estadounidenses habían atacado una lancha en la que, según el, murieron tres personas, que calificó de “terroristas”.

Poco después, en el Despacho Oval, afirmó que la lancha destruida transportaba cocaína y fentanilo.

El sábado pasado, Venezuela denunció que un “destructor” de EU abordó de manera “ilegal” y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con “nueve pescadores” que estaban en aguas del país suramericano.

No obstante, Estados Unidos no había reaccionado todavía.

Crecimiento de tensiones entre EU y Venezuela

Estos ataques se producen en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.

La Administración de Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, algo que niega el Gobierno de Venezuela, y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano.

Maduro indicó este lunes que las comunicaciones con Estados Unidos están “deshechas” ante lo que considera una “agresión” del país norteamericano, y añadió que su país está ahora “más preparada” si tocara una “lucha armada”. (Con información de EFE)