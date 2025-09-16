Expertos que denuncian genocidio dice que Israel ya “aburre” con sus quejas de antisemitismo

Genocida El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusa de antisemita a todo el que se atreva a condenar sus crímenes (Ronen Zvulun / POOL/EFE)

Los responsables de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU que declaró que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza dijeron este martes que las reacciones y justificaciones de Israel ante las denuncias de genocidios y contra los gobiernos y personalidades que condenan los crímenes que se están cometiendo en Gaza ya empiezan a aburrir y perpetuan la crisis humanitaria que está sufriendo la población palestina.

“Honestamente, las respuestas israelíes se están volviendo tan aburridas, siempre son las mismas. El Ministerio de Exteriores gasta tanto dinero en propaganda que en realidad uno podría esperar que se les ocurra algo original, parece que reproducen las respuestas de la inteligencia artificial”, dijo irónicamente en una rueda de prensa uno de los integrantes de la Comisión, el jurista australiano Chris Sidoti.

El gobierno de Benjamín Netanyahu reaccionó al informe que publicó este martes la Comisión de la ONU que está basado en falsedades, que busca “blanquear” a Hamás y que los juristas que lo han elaborado “son conocidos por sus posturas abiertamente antisemitas”.

“Israel rechaza categóricamente este informe distorsionado y falso y exige la disolución inmediata de esta Comisión de Investigación”, añadió un comunicado de la cancillería israelí.

Sidoti respondió señalando que lo que le gustaría ver es que Israel proporcionara alguna evidencia de sus acusaciones, pero que en lugar de esto “ponen el informe en ChatGPT y luego sacan respuestas estándares, así que nadie los tomará en serio”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión, la sudafricana Navi Pillay, recordó que solo la etiquetaron de antisemita tras asumir el liderazgo de este órgano de investigación, pero que en cargos anteriores siempre fue considerada con deferencia por Israel.

Recordó que fue la única alta comisionada de la ONU para los derechos humanos a la que Israel invitó a realizar una visita de trabajo.

“Desearía que nos dijeran en qué nos equivocamos en estos hechos o simplemente que cooperaran con nosotros”, comentó.