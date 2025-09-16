La fiscalía de Utah pedirá la pena de muerte para el asesino de Charlie Kirk

Fiscalía de Utah Tyler Robinson, asesino de Charlie Kirk (EFE)

La Fiscalía del condado de Utah anunció este martes que pedirá la pena de muerte para el presunto autor de la muerte de Charlie Kirk, Tyler Robinson, al que acusa formalmente de siete cargos, entre ellos el de asesinato con agravantes.

Las autoridades encargadas de la investigación del crimen que ha partido al país en dos y ha resucitado los peores fantasmas de la violencia política en Estados Unidos, comparecieron en Provo (Utah), ciudad cercana a la universidad de Utah Valley, en cuyo campus un balazo disparado por un rifle de caza a una distancia de unos 180 metros de distancia acabó el miércoles pasado con la vida de Kirk mientras debatía ante unas 3.000 personas.

Jeff Gray, el fiscal del distrito del condado de Utah, fue el único en hablar y cargó con todo el paso de las revelaciones. Contó que los investigadores calculan que Robinson planeó el asesinato anunció durante una semana y precisó que lo acusaban de varios delitos, el más grave de los cuales es asesinato agravado, acarrea la posibilidad de ser condenado a la pena de muerte, legal en el Estado de Utah. El matiz de “agravado” viene del hecho de que, según el fiscal, pudo matar a otros al disparar a Kirk.

A sabiendas de que había niños

La fiscalía también le imputa otro cargo por disparar un arma de fuego causando lesiones corporales graves, y Gray añadió que el estado de Utah “alega además factores agravantes” para estos dos presuntos delitos “porque se cree que el acusado atacó a Charlie Kirk basándose en su ideología política y que lo hizo a sabiendas de que había niños presentes que presenciarían el homicidio”.

A Robinson se le acusa también doblemente de obstrucción a la justicia por mover y ocultar el rifle y también por deshacerse de la ropa que llevaba puesta cuando disparó.

También se le imputan otros dos cargos por manipulación de testigos por ordenar a la persona que vivía con él que borrara sus mensajes incriminatorios y por ordenar a esta persona que guardara silencio si la policía lo interrogaba.

Finalmente también se le acusa de la comisión de un delito violento en presencia de un menor por matar a Kirk a sabiendas de que había menores presentes en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU) el pasado miércoles.

Gray añadió que las autoridades han hallado en el rifle que Robinson ocultó en un bosque cercano a UVU el ADN del acusado, que fue detenido el pasado viernes y que, pese a entregarse, no ha estado cooperando con los investigadores.

Del mismo modo reveló que los investigadores han encontrado en la casa del sospechoso casquillos con marcas similares a las que se hallaron en el lugar del crimen, así como dianas con agujeros de bala.

El FBI ha hallado material genético de Robinson en la toalla que usó para envolver el arma y en un destornillador que se dejó en el tejado desde el que disparó a Kirk.

Está previsto que hoy a las 15.00 (hora local), el acusado comparezca por primera vez ante un juez del Cuarto Distrito del estado de Utah, que le informará de los cargos presentados contra él y se asegurará de que tiene un abogado que lo va a representar.