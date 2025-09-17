Abrirán dos centros migratorios en Creta por aumento de llegadas de inmigrantes desde Libia a Grecia

Abrirán dos nuevos centros migrantes en Creta

Luego de que este fin de semana más de mil inmigrantes arribaran a Grecia provenientes de Libia, el Gobierno griego anunció la creación de dos nuevos centros de detención migratoria en la ciudad de Creta.

El gobernador de Creta, Stavros Arnautakis, confirmó la medida luego de reunirse con el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis. Esto busca aligerar el hacinamiento del centro La Canea, que tiene capacidad para 300 personas pero que llegó a albergar a mil 800 migrantes en condiciones denunciadas como “vergonzosas”.

Arnautakis también destacó que ha pedido al Gobierno Central un aumento del personal de seguridad para el centro La Canea, ya que no es suficiente para contener a las personas albergadas: “no podemos tener mil personas ahí y tan solo cinco uniformados para su vigilancia”.

Este fin de semana se registró la llegada en barco de mil inmigrantes a Creta y a otras islas griegas cercanas desde Libia. Entre el lunes y martes arribaron otras 170 personas en varias embarcaciones.

El Parlamento griego aprobó el pasado julio una enmienda de ley, presentada por el Gobierno conservador, que impide que los inmigrantes que lleguen de forma irregular a Grecia desde el norte de África presenten solicitudes de asilo.

Aunque durante el mes de agosto se había registrado una disminución en la llegada de inmigrantes, los números de personas buscadoras de asilo volvieron a despuntar.

Con información de EFE