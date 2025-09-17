Carlos III recibe a Trump en Windsor para comenzar su visita de Estado al Reino Unido

Visita de Trump a Reino Unido (CNN Chile)

El rey Carlos III recibió este miércoles en la finca de Windsor, a las afueras de Londres, a Donald Trump y a la primera dama, Melania.

Carlos III y la reina Camila saludaron a los Trump en Casa Victoria, en los terrenos del castillo de Windsor, después de que el mandatario y la primera dama llegaron en helicóptero hasta la finca, donde les esperaban los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina.

Esta es la segunda visita de Estado que hace el presidente al Reino Unido, tras la de 2019 durante su primer mandato.

Los Trump, los reyes y los príncipes de Gales viajaron hacia el castillo en sendas carrozas desde Casa Victoria, escoltados por soldados del Regimiento de Caballería Montada de la Casa Real, con sus tradicionales túnicas rojas.

En el recorrido (que no está abierto al público por razones de seguridad), pasaron cerca de Frogmore House, donde los duques de Sussex, Enrique y Meghan, celebraron la cena el día de su boda, y también cerca de Frogmore Cottage, hogar de los duques antes de que abandonasen la Casa Real en 2020.

Una vez en el castillo, en el patio de la fortaleza, se procedió a la ceremonia de bienvenida con la Guardia de Honor.

Pase de revista a la Guardia Real

El rey Carlos y Trump pasaron revista a la Guardia Real como parte de la ceremonia de bienvenida del mandatario a Reino Unido.

Arribaron al patio del castillo y fortaleza de Windsor en una carroza cerrada tirada por seis caballos blancos desde Casa Victoria, vivienda ubicada en los terrenos de la finca.

Durante la ceremonia, se escucharon los himnos nacionales de los dos países antes de la inspección de la guardia real.

En una tienda cubierta instalada en el patio, se encontraban también la reina Camila y la primera dama, Melania Trump, mientras que muy cerca observaban los príncipes Guillermo y Catalina.

La magnitud de la ceremonia militar que se ha ofrecido a Trump no tiene precedentes y marca la mayor bienvenida militar para una visita de Estado al Reino Unido.

Alrededor de 120 caballos y 1,300 miembros del ejército británico participaron en la ceremonia de bienvenida en Windsor, con 160 efectivos de la Marina Real Británica y 140 de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF).

Como parte de esta visita, la Artillería de Caballería del Rey efectuó 41 disparos desde seis cañones de la I Guerra Mundial en los jardines del castillo cuando el mandatario estadounidense saludaba a los reyes, mientras que se escucharon los himnos de los dos países. (Con información de EFE)