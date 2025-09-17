Empresarios de Coparmex fortalecen lazos en Canadá previo a visita del primer ministro Mark Carney

Empresarios mexicanos fortalecen lazos en Canadá

La delegación de líderes empresariales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se reunió en la Embajada de México en Canadá para sostener encuentros con representantes del sector financiero y comercial, acompañados por el embajador Carlos Joaquín González.

Estos encuentros forman parte del seguimiento a los trabajos conjuntos realizados durante el año, cuyo propósito es consolidar proyectos de inversión que generen beneficios para ambos países, aprovechando las bases del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Además, los dirigentes empresariales mexicanos confirmaron su participación en las consultas públicas organizadas por las autoridades de los tres países integrantes del T-MEC, donde se busca impulsar nuevas condiciones e iniciativas que fortalezcan el intercambio comercial en la región de Norteamérica.

La reunión ocurre en vísperas de la visita a México del primer ministro de Canadá, Mark Carney, lo que subraya el interés común en reforzar la relación estratégica entre ambas naciones y avanzar en proyectos que den certidumbre y crecimiento a la cooperación bilateral.