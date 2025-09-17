Fed anuncia baja de los tipos de interés en un cuarto de punto

Reserva Federal de EU (@VisionMentalX/x)

La Reserva Federal de Estados Unidos anunció este miércoles que rebaja los tipos de interés en un cuarto de punto hasta situarlos en una horquilla entre el 4 y 4.45%, en lo que supone su primer recorte del dinero desde diciembre de 2024 y expuso que la incertidumbre económica “permanece elevada” y que han aumentado los riesgos a la baja para el empleo.

Por esto, nueve de los doce miembros con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed se mostraron a favor de seguir bajando las tasas de este año, lo que indica que el organismo podría optar por otras dos rebajas adicionales en las juntas que se programaron para octubre y diciembre.

“Los indicadores recientes sugieren que el crecimiento de la actividad económica se moderó en el primer semestre del año. La creación de empleo se ha desacelerado y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, pero se mantiene baja”, informó en un comunicado la entidad, que apunta que la inflación “ha aumentado y se mantiene algo elevada”.

La decisión en política monetaria adoptada hoy no fue unánime y muestra divisiones entre los miembros del FOMC, con seis de ellos opuestos a nuevos recortes este año.

Stephen Miran, expresidente de su consejo de Asesores Económicos de Donald Trump y confirmado como nuevo miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed solo unos minutos antes del inicio de la reunión de dos días del FOMC, votó a favor hoy de reducir los tipos en medio punto, el único que sugirió una rebaja tan pronunciada, en línea con las demandas del presidente.

En los últimos meses, Trump y su Gobierno han presionado fuertemente a la Fed para que recorte los tipos de interés.

La Reserva Federal mantuvo intacta su proyección de inflación para este año, la cual sitúa en el 3%, y en el 3.1% en el caso de la inflación subyacente, por encima de su meta del 2% en un momento en que los precios en EU han comenzado a absorber los efectos de los aranceles de la guerra comercial emprendida por el presidente Donald Trump.

El banco emisor, que hoy emitió proyecciones por primera vez desde junio, considera ahora que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá en 2025 un 1.6%, por encima del 1.4% proyectado en el informe anterior. (Con información de EFE)