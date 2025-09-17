Hospital infantil en Gaza resiste tras ataque aéreo israelí

Ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza (ABIR SULTAN/EFE)

El Hospital Al Rantisi, ubicado en el norte de la ciudad de Gaza, fue blanco de tres ataques aéreos israelíes la noche del martes, pero sigue en funcionamiento este miércoles, confirmó el director, Jamil Suleiman.

En el momento del bombardeo había 80 pacientes hospitalizados, entre ellos 7 recién nacidos en el área de neonatología y 5 niños en cuidados intensivos. Se trata del único centro especializado en pediatría que aún opera en la capital gazatí.

El director explicó que las explosiones dañaron las plantas superiores del edificio, lo que provocó que la mitad de los pacientes decidiera abandonar el hospital por temor a nuevos ataques.

El Hospital Al Rantisi es vital para la atención infantil en Gaza, pues ofrece servicios de oncología, diálisis, así como tratamientos para enfermedades respiratorias y digestivas. Además, cuenta con cuatro unidades de cuidados intensivos pediátricos y ocho de cuidados intensivos neonatales.

No obstante, el centro ya enfrentaba una grave saturación antes del bombardeo. A finales de agosto, incluso antes de la intensificación de los ataques aéreos y el inicio de la operación terrestre israelí en la capital, operaba a un 210 por ciento de su capacidad.

El ataque ocurre en un contexto en el que una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, organizaciones internacionales y varios países califican como genocidio la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza, iniciada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Hasta ahora, el conflicto ha dejado cerca de 65,000 muertos, de los cuales aproximadamente 19,000 eran menores de edad.