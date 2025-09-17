Israel comete genocidio en Gaza: expertos de la ONU explican por qué y qué debería hacer el mundo

Genocidio Israel ha matado en menos de dos años a 65 mil palestinos, de los que al menos 18 mil son niños

Una comisión independiente de investigación nombrada por Naciones Unidas acusó este martes a Israel por primera vez de ser responsable de genocidio en Gaza al considerar que su actual ofensiva en el enclave, que ha causado casi 65,000 muertos (de los que al menos 18 mil son niños) en algo menos de dos años, tiene como objetivo “destruir a los palestinos de la Franja como grupo”.

El informe dirigido por la magistrada sudafricana, Navi Pillay, una de las personalidades más respetadas del mundo en este ámbito y que presidió el Tribunal Penal Internacional creado a raíz del genocidio en Ruanda, concluyó que “las autoridades israelíes y las fuerzas de seguridad israelíes cometieron cuatro de los cinco actos genocidas”, según la definición de este crimen en el derecho internacional.

¿QUÉ CUATRO DELITOS HA COMETIDO ISRAEL Y CUÁL NO?

Para que un acto sea considerado genocidio, debe realizarse con la intención específica de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

Según los expertos, los cuatro actos que ha cometido Israel son: matanza de miembros del grupo palestino, causar daños graves físicos o mentales, infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción de los palestinos en su totalidad o en parte, e imponer medidas para impedir nacimientos.

El único delito no documentado por el comité de la ONU es el traslado de niños del grupo a otro grupo.

Este órgano de investigación, creado por el Consejo de Derechos Humanos en 2021 (previo a la guerra), presentó un informe que contiene 16,000 elementos probatorios que permiten afirmar que las autoridades israelíes no sólo han perpetrado cuatro actos genocidas definidos en el derecho internacional.

EL PRESIDENTE DE ISRAEL, TAMBIÉN GENOCIDA

Las indagaciones realizadas evidencian que el Estado de Israel no ha prevenido ni castigado la comisión del genocidio, al no investigar estos actos ni procesar a los presuntos autores.

“La responsabilidad de estos crímenes atroces recae en las autoridades israelíes en las más altas instancias, que han orquestado una campaña genocida durante casi dos años con la intención específica de destruir al grupo palestino en Gaza”, dijo Pillay, la directora de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para los territorios palestinos ocupados, en una rueda de prensa en la que ha presentado un demoledor informe.

De manera directa, la Comisión de la ONU -en la que también participa el distinguido jurista australiano Chis Sidoti- extiende no sólo la acusación de “incitar a la comisión de genocidio” al primer ministro Benjamín Netanyahu y al ministro de Defensa israelí, entre diciembre de 2022 y noviembre de 2024, Yoav Gallant, sino como novedad al al presidente de Israel, Isaac Herzog, en su calidad de jefe de Estado.

¿CUÁL ES UNA DE LAS CONCLUSIONES MÁS DRAMÁTICAS?

Uno de los hallazgos más dramáticos es que la esperanza de vida ha caído prácticamente a la mitad en Gaza, desde los 75.5 años cuando empezó el conflicto, tras el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, a 40.5 años un año después y a 34.9 años en la actualidad. Estas cifras ni siquiera toman en cuenta el efecto de la violencia en la malnutrición o la imposibilidad de recibir atención médica, por lo que la esperanza de vida sería aún más baja en la actualidad, subraya el informe.

Sobre la cuestión de los nacimientos, la Comisión da cuenta, por ejemplo, de la destrucción de una clínica de fertilidad y de los 4,000 embriones y 1,000 muestras de esperma y huevos sin fertilizar que almacenaba, lo que ha resultado en daño mental a corto y largo plazo entre los palestinos que habían puesto su esperanza en este método para procrear.

“YA ES HORA DE QUE SE DETENGAN”

“Nosotros podemos entender lo traumático que fue el 7 de octubre para el pueblo de Israel (en alusión al ataque terrorista de Hamas del 7-J de 2023, con más de dos mil muertos y más de 250 rehenes); pero el trauma y su sufrimiento han sido despiadadamente manipulados por Netanyahu y sus compinches durante los últimos dos años. Ya es hora de que se detengan”, dijo el miembro de la Comisión, Chris Sidoti.

Aunque enfatizó que no puede haber comparación entre esto y el sufrimiento del pueblo palestino, sostuvo que debe reconocerse que los ciudadanos israelíes también son víctimas de la traición de sus autoridades.

“El pueblo de Israel ha sido traicionado por su gobierno desde el principio. Traicionados el 7 de octubre cuando 1.200 israelíes fueron asesinados, traicionados por el gobierno en su abyecta negativa a tomar medidas para rescatar a los rehenes”, denunció.

Sidoti agregó que la decisión del Gobierno de Netanyahu de “proseguir desde hace dos años esta guerra genocida ha hecho que la paz, la seguridad y la prosperidad del pueblo israelí sean casi imposibles en un futuro previsible”.

El experto dijo que espera que el informe llegue al pueblo de Israel y a los medios de comunicación que -con excepciones- “borran regularmente información crítica a la que la gente tiene derecho y que la gente necesita”.

¿EL INFORME ES VINCULANTE?

No. Se trata de un informe elaborado por una comisión de expertos independientes a petición de la ONU, para que sirva de guía a los miembros del Consejo de Seguridad y actúen en consecuencia. Estados Unidos ha vetado sistemáticamente cualquier resolución que vaya en contra de Israel, aunque sea para obligar al Estado judío a que permita el paso de la ayuda humanitaria y evitar una hambruna en ciernes, que ha dejado ya decenas de niños muertos.

La comisión espera también que el gobierno de Israel tome la iniciativa propia de poner fin al genocidio en Gaza y que cumpla con las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia (CIJ, que investiga a Estados y no a personas), impuestas en enero de 2024 para que hiciera lo necesario para prevenir actos de genocidio, investigar y preservar las pruebas y permitir la entrada de ayuda humanitaria, nada de lo cual ha cumplido.

“Israel debe poner fin a su política de hambre, levantar el asedio y facilitar y garantizar el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria a gran escala”, exigió Pillay, sin mucha esperanza, ya que Israel no reconoce a los tribunales de la ONU.

¿CÓMO HA REACCIONADO ISRAEL AL INFORME?

Las autoridades israelíes no se salen del guión impune que usan a cada condena o denuncia que reciben por sus crímenes: quienes acusan son cómplices de Hamás y son antisionistas. “Israel rechaza categóricamente este informe distorsionado y falso y exige la disolución inmediata de esta Comisión de Investigación”, añadió un comunicado de la cancillería israelí nada más salir el informe de la ONU.

“Honestamente, las respuestas israelíes se están volviendo tan aburridas, siempre son las mismas. El Ministerio de Exteriores gasta tanto dinero en propaganda que en realidad uno podría esperar que se les ocurra algo original, parece que reproducen las respuestas de la inteligencia artificial”, dijo irónicamente Sidoti en la rueda de prensa en la sede de derechos humanos de la ONU en Ginebra.