La seguridad de Israel es innegociable para Alemania: Friedrich Merz

Canciller Merz

Friedrich Merz, canciller alemán, acudió a la ceremonia por el 75 aniversario de la creación del Consejo Central de los Judíos en Alemania, acto en el que sostuvo que la seguridad de Israel “es un fundamento normativo innegociable para Alemania”, enfatizó que, allende las críticas por la ofensiva el gobierno israelí mantiene sobre Gaza, Berlín no debe darle la espalda a Tel Aviv, “Alemania debe ponerse claramente del lado de Israel”

En relación con el aniversario del Consejo Central de los Judíos de Alemania, Merz recalcó que dicha fecha “no es sólo un momento de alegría para nosotros, sino también una misión para seguir alzando nuestra voz clara y distintivamente, también en interés de nuestra democracia”. Lamentó que, tras el ataque transfronterizo de Hamás a Israel, el 7 de octubre de 2023, el antisemismo en Alemania se ha vuelto “más sonoro, más abierto, más desvergonzado, más violento casi día a día”, algo de lo que dijo sentirse “horrorizado” y “avergonzado”. De ahí que aprovechara el espacio para condenar la “normalización” de ese tipo de conductas y de la retórica antisemita en general.

Marz condenó la particular efervescencia del antisemitismo en los espacios culturales y la notoria exclusión de artistas judíos e israelíes solamente por su fe y sus ideas o su nacionalidad, esto en conexión con la cancelación de un concierto de la Orquesta Filarmónica de Múnich, dirigida por el israelí Lahav Shani, a celebrarse en la localidad belga de Gante,

El canciller germano hizo hincapié en que Alemania criticará cada vez con mayor frecuencia al Gobierno de Benjamín Netanyahu, lo que no debe, de ninguna forma, ser excusa para difundir el “veneno del antisemitismo”; “Nuestro país daña su propia alma si esta crítica se convierte en excusa para el odio a los judíos”.