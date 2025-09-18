Conductor de camión con ayuda para gaza asesina a dos israelíes en cruce con Jordania

Ejercito Israelí

Dos israelíes, de 20 y 60 años fueron asesinados este jueves tras ser impactados por un arma de fuego de un conductor de un camión que transportaba ayuda humanitaria para Gaza cerca del cruce fronterizo de Allenby, entre Cisjordania y Jordania, así lo informó el Ejercito israelí.

“Un terrorista llegó en un camión que transportaba ayuda humanitaria desde Jordania y abrió fuego. Las fuerzas de seguridad neutralizaron al terrorista en el lugar”, expresaron las autoridades de Israel en un comunicado.

El servicio de emergencias israelí, Magem David Adom (MDA) confirmó que el tirador fue “neutralizado” en el lugar y expuso que cuando llegaron se encontraron con dos hombres con heridas de bala.

“Israel facilita la ayuda humanitaria a Gaza y los terroristas la explotan para asesinar a israelíes. Este es otro resultado más de la vil incitación en Jordania. Este es el resultado del eco de la campaña de mentiras de Hamás”, precisó el Ministerio de Exteriores en su cuenta de X.

Por su parte, el periódico Haaretz, menciona que el atacante abrió fuego contra las victimas y luego las apuñaló, citando a una fuente de Defensa.

El cruce de Allenby atiende principalmente a palestinos residentes en Cisjordania, quienes no reciben permiso para volar al extranjero a través del Aeropuerto Ben Gurión de Israel, y por el entran también camiones jordanos de camino a la Franja de Gaza. (Con información de EFE)