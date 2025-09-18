Israel bombardea tres aldeas del sur de Líbano tras ordenar su evacuación

Bombardeo israelí en el sur de Líbano (STR/EFE)

Aviones de combate israelíes bombardearon este jueves las aldeas de Mais al Jabal y Kfar Tibnit, en el sur de Líbano, poco después de que el Ejército de Israel ordenara la evacuación de tres localidades meridionales libanesas en las que “hay infraestructuras del grupo chió Hizbulá”, indicaron.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), informó que la aviación israelí bombardeó la localidad de Kfar Tibnit y “hogares amenazados” en Mais al Jabal, que fueron atacados “con dos misiles” indicó el medio estatal sin aportar detalles sobre victimas o daños materiales.

Asimsimo, la localidad de Dibbin, fue escenario de “un violento ataque aéreo enemigo”, según la ANN.

Antes del ataque, la agencia expuso que la carretera que conecta Kfar Tibnit con Nabatieh, también en el sur del Líbano, estaba experimentando “un intenso tráfico debido al desplazamiento de los residentes” de la localidad.

El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, expresó en comunicado que Hizbulá estaba intentando “reconstruir sus actividades” en la zona, por lo que se ordenó a los residentes que evacuaran los edificios marcados en un mapa en rojo y se alejaran al menos 500 metros de ellos.

Tras lanzar la advertencia, el primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, publicó en su cuenta de X que “su Gobierno está comprometido con el proceso de cese de hostilidades” iniciado tras la tregua del pasado noviembre que puso fin a las hostilidades entre Hizbulá e Israel.

“Sin embargo, la pregunta legítima hoy es: ¿Dónde está el compromiso de Israel con estos mecanismos?”, cuestionó Salam, quien instó a la comunidad internacional que “ejerza máxima presión sobre Israel para que cese de inmediato sus ataques y regrese al mecanismo” que supervisa el acuerdo de alto el fuego.

Israel continua con su fuerte ataque al territorio libanés pese al alto el fuego implementado en noviembre, intercalando bombardeos selectivos contra vehículos o viviendas, con campañas más amplias que dice dirigir contra infraestructura y almacenes de armas de Hizbulá. (Con información de EFE)