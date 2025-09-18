Millonario asalto en Hong Kong: comando armado roba 6,2 millones en oro

Robo de oro

Una banda integrada por al menos diez sujetos encapuchados y armados protagonizó un espectacular robo en Hong Kong, China al sustraer 65 kilos de oro en lingotes y polvo, valorados en 57 millones de dólares hongkoneses (6,2 millones de euros, 7,3 millones de dólares estadounidenses).

El atraco ocurrió en la madrugada del miércoles dentro de una fábrica ubicada en el edificio industrial Fu Hang, en Hok Yuen Street East, en el distrito de Hung Hom.

De acuerdo con el diario Wen Wei Po, el asalto fue reportado por un trabajador que se encontraba cenando con otros cinco compañeros en las instalaciones. La puerta principal, que no había sido asegurada, facilitó la irrupción de los delincuentes, quienes se dirigieron directamente al área de almacenamiento de metales preciosos.

Los agresores, descritos como hombres atléticos y cubiertos con pasamontañas, completaron la operación en apenas 15 minutos. Con una estrategia calculada, no dejaron heridos, pero además del oro se apoderaron de dinero en efectivo. Antes de huir, obligaron a las seis personas presentes a abandonar el recinto y aseguraron la puerta con una cadena. Posteriormente, escaparon en vehículos no identificados.

El robo ha sacudido al sector joyero de Hong Kong, donde los asaltos de alto valor han aumentado un 15 % en el último año, según datos de la Policía local. El caso está siendo investigado por la Unidad de Crímenes Graves de West Kowloon, que desplegó equipos forenses para recoger huellas dactilares y revisar las grabaciones de videovigilancia en un radio de dos kilómetros.

Fuentes cercanas a la investigación no descartan que los ladrones tengan vínculos con redes criminales transfronterizas del delta del río Perla.

La Policía de Hong Kong ofreció una recompensa de 500 mil dólares hongkoneses (54.300 euros, 62.284 dólares estadounidenses) a quien aporte información que lleve a la captura de los responsables.

El golpe representa un fuerte revés para la industria aurífera local, que procesa cada año más de 200 toneladas de oro. Como medida preventiva, las autoridades han reforzado las patrullas en zonas industriales para reducir el riesgo de atracos similares.