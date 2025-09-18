Reino Unido arresta a tres sospechosos de espiar para Rusia

La Policía Metropolitana de Londres, la Met Police, anunció que el comando antiterrorista de la corporación efectuó una operación que resultó en la detención de tres personas en dos domicilios en Grays, en la localidad de Essex, a las afueras de Londres.

De acuerdo con las autoridades, el comando arrestó a dos hombres, de 41 y 46 años y a una mujer de 35 años. Los agentes registraron los domicilios y anunciaron, más tarde, que los detenidos fueron puestos en libertad bajo fianza, aunque con una serie de condiciones que les exigen permanecer en contacto en tanto las investigaciones siguen su curso.

Tras el operativo de la Met Police, el comandante del comando antiterrorista, Dominic Murphy, advirtió que “A través de nuestro reciente trabajo de casos de seguridad nacional, estamos viendo un número cada vez mayor de quienes describiríamos como ‘representantes’ que están siendo reclutados por servicios de inteligencia extranjeros”.

El jefe de la escuadra contraterrorista urgió que “cualquiera que sea contactado y tentado a cometer actividades delictivas” en nombre de un estado extranjero en Reino Unido “debería reconsiderarlo”, pues será duramente investigado y las consecuencias podrían ser “potencialmente muy graves” para quienes sean señalados y ulteriormente condenados.