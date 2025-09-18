Trump dice que hablará con Xi porque TikTok “tiene un valor enorme” y “odiaría” regalarlo

TikTok en EU La sede de TikTok en Los Ángeles, en Culver City, California. (EFE)

Donald Trump aseguró que quiere “concretar” algo sobre TikTok este viernes en la conversación que tendrá con su homólogo chino, Xi Jinping, porque asegura que esta red social “tiene un valor enorme” y “odiaría regalar algo con valor”.

“Lo que estamos haciendo es hablar con el presidente Xi el viernes para ver si podemos concretar algo sobre TikTok, porque tiene un valor enorme, y odio regalar cosas con valor”, indicó Trump en conferencia de prensa conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer.

El líder republicano afirmó que le gusta esta red social y que le ayudó a ganar las elecciones: “creo que ganamos por muchas razones, pero esa fue una de las razones por las que ganamos las elecciones por una diferencia tan grande”.

Por el momento, Trump aplazó por tres meses la ley para prohibir TikTok en territorio estadounidense, tras el acuerdo alcanzado con China en las negociaciones en Madrid el lunes.

El presidente estadounidense firmó un decreto por el que extiende hasta el 16 de diciembre el plazo legal para que la empresa china ByteDance venda la propiedad de TikTok en Estados Unidos o, de lo contrario, la aplicación de vídeos quedará prohibida en el país.

Trump considera que en Estados Unidos hay inversores que “harán un gran trabajo”, según apuntó hoy en la rueda de prensa.

Según EU, el acuerdo permitirá que la filial de TikTok en el país, con unos 150 millones de usuarios activos de los 1,500 millones que tiene la popular plataforma de vídeos cortos en todo el mundo, sea de propiedad estadounidense, aunque la delegación china no entró en detalles al respecto. (Con información de EFE)