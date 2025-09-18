Trump insta a países europeos a dejar de comprar petróleo de Rusia para que abandone la guerra

Donald Trump (WILL OLIVER / POOL/EFE)

El presidente Donald Trump, hizo un llamado a los países europeos para que dejen de comprar petróleo ruso, asegurando que dicho país abandonará la guerra contra Ucrania si los precios del crudo bajan.

“Es muy sencillo: si el precio del petróleo baja, Putin se va a retirar. No va a tener otra opción”, indicó en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer.

Este domingo, el líder republicano ya había recomendado a los países europeos a endurecer las sanciones contra Rusia y había reiterado su exigencia de que cesen la compra de petróleo ruso, como medida de presión para finalizar la guerra en Ucrania.

El líder republicano reforzó así el mensaje que ya había expresado en una carta enviada el sábado a los miembros de la OTAN, en la que advirtió que no impondrá nuevas sanciones a Moscú mientras algunos aliados continúen adquiriendo crudo ruso. (Con información de EFE)