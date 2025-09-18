Viuda de Charlie Kirk es la nueva directora de su empresa Turning Point USA

Erika Kirk prometió continuar con el legado de su marido

Este jueves, la junta directiva de Turning Point USA, empresa fundada por Charlie Kirk para difundir ideas conservadoras entre la juventud estadounidense, nombró como nueva directora y presidente de la junta directiva a Erika Kirk, viuda del consevador fallecido.

Mediante un comunicado difundido en X, la empresa dio a conocer el nombramiento señalando que esta era la voluntad expresa de Kirk en caso de su fallecimiento.

El comunicado recordó la memoria del activista consevador señalando que “trabajó incansablemente para asegurar que Turning Point USA se construyera para superar incluso las pruebas más difíciles”.

“Como siempre decía Charlie: ‘Tenemos un país que salvar’. No nos rendiremos ni nos doblegaremos ante el mal. Seguiremos adelante. El intento de destruir la obra de Charlie será nuestra oportunidad de hacerla más poderosa y perdurable que nunca”, declaró la cuenta de Turning Point USA.

¿Qué hace Turning Point USA?

Desde su fundación en 2012, Turning Point USA se convirtió en una de las organizaciones conservadoras más influyentes de Estados Unidos, apoyó movimientos a favor de Donald Trump y de Make America Great Again.

Con información de EFE