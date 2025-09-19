Juez federal de EU rechaza demanda de Trump contra “The New York Times”

Donald Trump sufre revés en su demnada contra "The New York Times" (EFE)

Libertad de expresión — El juez federal de Florida, Steven Douglas Merryday, desechó este viernes la demanda por 5 mil millones de dólares que presentó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el periódico “Thew New York Times” bajo el argumento de difamación.

El dictamen del juez subraya que la demanda de 85 páginas presentada por el mandatario republicano el pasado 15 de septiembre es “inapropiada e inadmisible”, ya que no respeta las normas de procedimiento.

En el documento del dictamen el juez Merryday resalta que la demanda “se desestima con permiso para modificarla en un plazo de 28 días”, en un formato que no supere las 40 páginas, precisó.

La demanda de Trump va dirigida contra el influyente diario neoyorquino, contra cuatro de sus periodistas y entre sus argumentos denuncia la publicación de un “libro despectivo” sobre el origen de su fortuna y “tres artículos falsos, maliciosos, difamatorios y despectivos”.

Al respecto, “The New York Times” destaca que la acción judicial de Trump “carece de fundamento” y “no se basa en ninguna reclamación jurídica legítima y su único objetivo es amordazar y desalentar el periodismo independiente”.

La Crónica de Hoy 2025