Trump se reunirá con Xi Jinping en Corea del Sur en octubre; promete visitar China en 2026

El presidente Donald Trump informó este viernes que acordó en una llamada con su homólogo chino, Xi Jinping reunirse en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC) que se celebra en Corea del Sur a final de octubre y también que visitará China en 2026.

“Acordamos con el presidente Xi que nos reuniríamos en la Cumbre de la APEC en Corea del Sur, que yo viajaría a China a principios del próximo año y que el presidente Xi, a su vez, visitaría Estados Unidos en un momento oportuno”, publicó Trump en su red social Truth Social.

Los mandatarios no se han reunido desde una junta en los márgenes de la cumbre de líderes del G20 en Japón, en junio de 2019.

Esta reunión podría impulsar acuerdo económicos entre ambos países en un momento en que los dos rivales se encuentran celebrando rondas de negociación para alcanzar acuerdos en materia comercial, sobre el suministro y acceso de semiconductores o sobre el tráfico a EU de fentanilo, cuyos precursores químicos proceden principalmente de China.

Asimismo, el líder republicano calificó de “muy productiva” la llamada e indicó que se lograron buenos avances en temas importantes, como el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra Rusia-Ucrania y la aprobación del acuerdo sobre TikTok para que la aplicación pueda operar en Estados Unidos.

Además, agregó que agradecía la aprobación sobre TikTok, aunque no dio ningún dato preciso sobre el marco, preacordado ya en la reunión que representantes de Washington y Pekín celebraron esta semana en Madrid, ni lo que Xi dijo en concreto al respecto.

En 2024 el Congreso estableció que para que TikTok no sea cerrada en EU, la sociedad que opere la aplicación en el país norteamericano debe quedar lo suficientemente deslindada de la matriz china, ByteDance, especialmente en lo referente al acceso que Pekín pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

La Casa Blanca ha dicho que ByteDance podría tener una participación pequeña en la nueva sociedad operadora, que se cree que podría estar encabezada por Oracle, Silver Lake y el fondo de capital riesgo Andreessen Horowitz. (Con información de EFE)