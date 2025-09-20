Aeropuertos de Europa son afectados por ciberataque: decenas de vuelos fueron cancelados

Este sábado dos importantes aeropuertos de Europa sufrieron las consecuencias de un ciberataque que provocó cancelaciones y retrasos en vuelos en Bruselas y Heathrow, Londres.

El caos se desencadenó debido a que la mayor compañía de servicios de facturación y embarque en la mayoría de las instalaciones aeroportuarias de Europa, Collins Aerospace, presentó “problemas técnicos”.

Esta afectación también perjudicó al aeródromo de Berlín-Brandeburgo, en Alemania, donde fuentes de EFE, confirmaron que el impacto del incidente cibernético causó la cancelación de decenas de vuelos, tanto de ida como de vuelta.

Se informó que al ser problema de un tercero, las afectaciones solo se presentaron en algunas aerolíneas que utilizaban el sistema de dicha empresa.

Hasta ahora se desconoce el origen el ciberataque, medios británicos han informado que las propietaria de la compañía dio a conocer que se encuentran trabajando para resolver la afectación y confirmó que se había visto afectado un software que permite a diferentes aerolíneas usar los mismos mostradores para hacer el registro y utilizar las mismas puertas de embarque en los aeropuertos.