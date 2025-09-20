Corea del Norte apuesta por drones suicidas controlados con IA para reforzar su ejército

Kim Jong-un supervisa nuevos drones suicida y apuesta por la implementación de la IA (KCNA/EFE)

El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó nuevas pruebas de drones estratégicos y tácticos, al tiempo que llamó a implementar la inteligencia artificial (IA) en la modernización de las fuerzas armadas, en una clara señal del avance armamentístico de Pionyang.

Según informó la agencia estatal KCNA, Kim visitó el jueves el Complejo de Tecnología Aeronáutica No Tripulada, en una ubicación no revelada, donde presenció pruebas de drones de vigilancia y de ataque de la serie Kumsong, cuya existencia fue confirmada por primera vez en medios oficiales.

Durante su recorrido, el mandatario afirmó que en la guerra moderna, donde los equipos no tripulados se han convertido en un activo crucial, resulta prioritario desarrollar tecnología central para estos sistemas, incorporar la IA y ampliar la capacidad operativa del ejército norcoreano.

Las fotografías difundidas muestran drones de tipo suicida impactando contra objetivos en simulacros militares.

Corea del Norte ya había realizado ensayos con vehículos aéreos no tripulados en agosto y noviembre de 2024, así como en marzo de este año, pruebas en las que aseguró haber utilizado tecnología de inteligencia artificial.

El anuncio ocurre justo al cierre de los ejercicios militares conjuntos Iron Mace, llevados a cabo por Corea del Sur y Estados Unidos, cuyo objetivo fue coordinar armamento convencional surcoreano con las capacidades nucleares de Washington.