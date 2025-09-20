EU exigirá 100 mil dólares al año para obtener visa H1-B para profesionales extranjeros

Profesionales extranjeros en la tecnología, nuevo blanco de Donald Trump (elements.envato.com)

Control de profesionales en EU — Con la mira puesta en controlar el ingreso de profesionales extranjeros en el ramo tecnológico a Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump reportó que exigirá un pago anual de 100,000 dólares para conceder los visados H1-B para personas altamente cualificados y para favorecer contrataciones de estadounidenses en sectores de alto valor añadido. Asimismo, se anunció también una nueva “tarjeta dorada” a cambio de un pago mínimo de un millón de dólares.

La proclamación firmada el viernes por Trump refiere que el incremento de las tarifas que las empresas pagan para poder contratar a extranjeros con la visa H-1B busca “proteger a los trabajadores estadounidenses”, al garantizar que las personas foráneas que se contraten tengan una cualificación tan alta que impida que las reemplace ningún estadounidense.

“La idea es que las grandes empresas tecnológicas y otras grandes compañías dejen de capacitar a trabajadores extranjeros“, señaló el secretario de Comercio, Howard Lutnick, durante el acto para la firma del documento.

“Tendrán que pagar el salario completo al empleado (además de 100,000 dólares al año por el visado). No es rentable. Si van a capacitar a alguien, que sea a un recién graduado de una de las mejores universidades de nuestro país. Que capaciten a estadounidenses. Basta de traer extranjeros a ocupar nuestros empleos”, añadió Lutnick, al asegurar que “todas las grandes empresas están de acuerdo” con esta nueva política.

Trump ha criticado anteriormente el visado H1-B al considerar que, además de desincentivar la contratación de estadounidenses, fuerza un recorte a la baja de las bases salariales.

TARJETA DORADA

El H-1B es un visado de no inmigrante que permite a empleadores de EU contratar temporalmente a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas y ha sido empleado de forma recurrente en años recientes por empresas del sector tecnológico como, por ejemplo, las que controla el magnate Elon Musk.

Según estimaciones del gobierno de EU, se cree que 700,000 personas viven actualmente en Estados Unidos con este visado, la mayoría procedentes de India.

A su vez, Trump firmó hoy una orden ejecutiva para crear un nuevo tipo de programa para extranjeros altamente especializados y con gran respaldo financiero al que se ha bautizado como “tarjeta dorada”.

“Este programa creará una nueva vía para la obtención de visados, dirigida a extranjeros con habilidades extraordinarias que estén dispuestos a contribuir a Estados Unidos mediante el pago de un millón de dólares al Tesoro estadounidense, o bien con dos millones si una empresa patrocina a dicho individuo”.

La Crónica de Hoy 2025