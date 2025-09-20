Miedo de Maduro a ser derrocado lo lleva a que militares adiestren a venezolanos en “manejo de armas”

El miedo a ser derrocado ha oblñiugado a Maduro a adiestrar a ciudadanos que quieran tomar las armas (Especial)

Tensión en Venezuela — El temor del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a que el país sea blanco de una invasión de militares de Estados Unidos para un cambio de régimen, luego de que fuerzas navales estadounidenses acechan desde hace varios días al país sudamericano desde aguas del Caribe, obligó a que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desplegara este sábado una caravana por distintas vías de Caracas para llegar a todos los barrios, donde los militares enseñarán sobre “manejo de armas” a los ciudadanos, como parte de un plan de adiestramiento ordenado por el régimen.

El inicio de esta operación comenzó con el despliegue de 25 tanquetas que salieron de Fuerte Tiuna, principal complejo militar venezolano y junto a cientos de militares a bordo de motocicletas recorrieron varios kilómetros de dos autopistas de Caracas, para llegar finalmente a la zona de El Valle, en el suroeste de la capital.

El régimen de Nicolás Maduro señaló que las acciones para el “manejo de armas” ya se lleva a cabo en los estados Miranda, Barinas, Apure, Bolívar, Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo, así como Nueva Esparta. Sobre esta estrategia, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López en un mensaje desde una plaza en El Valle, calificó la jornada como “histórica” en la “revolución militar” del país.

Nicolás Maduro acusa que EU quiere cambiar el régimen en Venezuela con sus acciones en aguas del Caribe (Archivo)

“Estamos marcando un hito en la construcción y consolidación de nuestra doctrina, que cada día crece, se desarrolla y se amplía para la defensa de la patria”, señaló Padrino López, uno de los más cercanos a Maduro y cuyo mensaje fue difundido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Padrino López señaló que la FANB desplegó en los “5,336 circuitos comunales” del país para fortalecer las “unidades comunales de milicias”. El jueves Nicolás Maduro anunció el despliegue de la FANB en los barrios del país para enseñar sobre “manejo de armas”, como parte del plan de adiestramiento en defensa de Estados Unidos, país que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

El mandatario venezolano insiste en que Estados Unidos quiere propiciar un “cambio de régimen” en Venezuela con su despliegue militar en el Caribe, aunque el presidente Donald Trump negó esta versión.

