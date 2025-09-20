TikTok seguirá en EU: la aplicación tendrá poca presencia China

TikTok en EU La sede de TikTok en Los Ángeles, en Culver City, California. (EFE)

La Casa Blanca anunció que únicamente falta la firma para concretar el acuerdo que permitirá a TikTok continuar sus operaciones en Estados Unidos, bajo un esquema en el que la representación china será mínima.

“Estamos completamente seguros de que el acuerdo está cerrado. Ahora solo falta la firma y el equipo del presidente Donald Trump está trabajando con sus homólogos chinos para lograrlo”, afirmó la portavoz Karoline Leavitt en entrevista con Fox News.

El pacto se definió esta misma semana durante negociaciones bilaterales en Madrid. Aunque aún se desconocen detalles formales, Trump ya lo dio prácticamente por concluido tras una llamada con el presidente chino, Xi Jinping.

Por su parte, Pekín señaló en un comunicado que “respeta la voluntad de las empresas” que buscan una fórmula para evitar el cierre de la plataforma en territorio estadounidense.

Una nueva estructura bajo control estadounidense

De acuerdo con Leavitt, el modelo acordado garantiza que en EU, TikTok tendrá mayoría accionaria nacional. El consejo directivo estará integrado por siete miembros, seis de ellos estadounidenses.

El diseño responde a las exigencias del Congreso, que en 2024 estableció como condición que la filial estadounidense quedara desligada de la empresa matriz china ByteDance, especialmente en lo relacionado con el manejo de servidores y datos sensibles.

En este marco, Oracle asumirá la gestión de la privacidad y el almacenamiento de datos, además de tener influencia en el control del algoritmo que determina el funcionamiento de la aplicación, lo que asegura que la operación en suelo estadounidense quede bajo supervisión local.

¿A que se dedica la empresa Oracle?

Esta empresa se dedica a la creación y desarrollo de Hardware, software como sistemas de control de bases de datos relacionales (RDBMS), además de la gestión de servicios en la nube.

Otro de los servicios que ofrecen es en el control de soporte para aplicaciones empresariales, almacenamiento y análisis, seguridad y estabilidad de los datos.

expectativas el acuerodo

Leavitt reiteró que todos los puntos han sido acordados y que el paso final es la firma, lo cual podría ocurrir en los próximos días.

Mientras tanto, el presidente Trump amplió nuevamente el plazo para que TikTok continúe disponible en Estados Unidos, ahora hasta el 16 de diciembre, en lo que representa la cuarta extensión en lo que va del año.