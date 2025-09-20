Venezuela debe readmitir a sus presos que se encuentran en Estados Unidos o el precio será “incalculable”, asegura Trump

Donald Trump

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje amenazante a Venezuela, donde advierte que si el país no admite a sus “presos” que están en Estados Unidos, pagará las consecuencias.

“Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos, y la gente de instituciones mentales, que incluye a los peores asilos de dementes del mundo, que el ‘liderazgo’ venezolano ha forzado a ir a los Estados Unidos de América”, escribió Trump en Truth Social.

El republicano justificó su advertencia con el argumento de que “miles de personas han sido gravemente heridas e incluso asesinadas por esos monstruos”.

Insistió que Venezuela debe sacar a los inmigrantes de Estados Unidos de inmediato o que pagaría un precio “incalculable”.

El mensaje se transmite en un contexto de presión política donde, desde el mes de agosto, Estados Unidos incrementó su presencia militar en aguas internacionales, muy cerca de territorio venezolano, justificando la necesidad de “combatir el narcotráfico”.