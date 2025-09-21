Trump viaja a Arizona para incitar a la cacería de antiMAGA en el funeral de Kirk

Exaltación ultraderechista Un activista cristiano porta una cruz de madera en el estadio State Farm antes del servicio conmemorativo público por el activista político Charlie Kirk en Glendale, Arizona (CAROLINE BREHMAN/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja a Arizona para coronar la noche de este domingo el homenaje masivo al asesinado influencer Charlie Kirk, en el que anticipó horas antes en sus redes sociales que exigirá venganza y persecución de todos los que critiquen su gobierno y al universo MAGA (Make America Great Again).

“DEBE HACERSE JUSTICIA, ¡¡¡YA!!!”. escribió en mayúsculas en su red Truth Social, en el que más que pedir exigía a la fiscal general del Estado, Pamela Bondi, que ordene la persecución de sus rivales, violando la independencia del cargo, que en la Constitución se señala que no debe estar sometido al poder Ejecutivo ni al Legislativo.

Esa injerencia de Trump en los asuntos del Departamento de Justicia concluye una semana en la que el republicano ha amenazado con quitar las licencias televisivas a las cadenas que sean críticas con él, ha demandado a The New York Times por difamación por una cantidad absurda, 15 mil millones de dólares, suficiente para llevar a la ruina al periódico más independiente del país. Lo peor, sin embargo, podría llegar esta misma noche ante lasmasas enardecidas, si, como se teme, no va a realizar un mensaje unificador, sino vengativo, con un llamado a perseguir a grupos de ideología antifascista, al que considera declararlo organizaciones terroristas.

En un segundo mensaje tipo Torquemada, Trump declaró: “Pam: he revisado más de 30 declaraciones y publicaciones”, dice. A continuación, el presidente acusa a la fiscal general de no cumplir con sus objetivos de perseguir a los adversarios políticos de Trump. “La misma historia de la última vez: pura palabrería y nada de acción. No se está haciendo nada. ¿Y qué hay de Comey, Adam Shifty Schiff y Leticia? Son todos culpables, pero no pasa nada”.

Trump hacía referencia a James Comey, exdirector del FBI. Adam Schiff es senador por California y una de las dianas favoritas de Trump. Leticia es Letitia James, fiscal general del Estado de Nueva York, que llevó adelante con éxito un caso de fraude contra el entonces expresidente.

Funeral de Estado

Mientras tanto, las exequias en memoria de Kirk, arrancaron este domingo en el Estadio State Farm de Arizona con la presencia de decenas de miles de seguidores y la pompa y la envergadura propias de un gran funeral de Estado.

El evento celebrado en el recinto deportivo, que registró un lleno absoluto con 73,000 asistentes, arrancó con cánticos evangélicos y después un conjunto de gaiteros que interpretó la melodía de ‘Gracia divina’ frente a un gran retrato de Kirk montado sobre un enorme escenario.

Rob McCoy, un pastor de California muy cercano a Kirk, inició el servicio para dar paso al himno nacional y después a otros oradores, como el presidente de la universidad de Michigan donde Kirk estudió o miembros de su organización ultraderechista y antifeminista, Turning Point.

Trump será el orador estrella de una ceremonia en la que está previsto que hablen también el vicepresidente JD Vance, o Erika Kirk, viuda de Kirk y nueva directora ejecutiva de Turning Point.

También se espera que brinden discursos el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, o el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, el ideólogo de Trump para la persecución de inmigrtantes y junto con Vance probablemente el más cercano a Kirk de entre los miembros del Gabinete.

Mártir Maga

Kirk, de 31 años y convertido ahora en gran mártir del ultraconservadurismo nacionalista estadounidense, fue asesinado el 10 de septiembre tras recibir un disparo mientras participaba en uno de sus tradicionales debates con estudiantes en la Universidad Utah Valley.

Fundador de Turning Point a los 18 años, se consolidó como una de las figuras más visibles del conservadurismo estadounidense.

Desde esa plataforma promovió entre los estudiantes principios como la libertad individual, el libre mercado y un gobierno limitado, además de defender valores cristianos extremos —incluido el creacionismo— y posturas asociadas al nacionalismo blanco, como la teoría del “gran reemplazo”.

José, un mexicoamericano de 33 años radicado en Arizona, llegaron motivados por la oportunidad de escuchar a Trump; al vicepresidente, JD Vance; o al secretario de Salud, Robert F. Kennedy, quienes están previstos como oradores que honrarán al fallecido.

“Nunca conocí a Charlie en persona, lo seguía en redes y cuando vi lo que pasó me sentí muy cercano a él, me gustaba lo que hablaba de religión y política”, relató José, quien llegó a las 6:00 para hacer fila.