Al menos 14 muertos deja enfrentamiento en una cárcel al sur de Ecuador

Enfrentamiento dentro de una cárcel de Ecuador (@ImpactoVE/x)

Al menos 14 muertos perdieron la vida y 14 más resultaron heridos en un enfrentamiento entre reos en una cárcel de la provincia de El Oro, frontera con Perú, según información preliminar de las autoridades.

Los hechos se suscitaron alrededor de las 02:00 hora local y según videos difundidos en redes sociales, se registraron primero dos fuertes explosiones y luego detonaciones.

Según información de un policía, guardias del centro penitenciario atendieron la emergencia luego de escuchar los disparos en medio del enfrentamiento entre reos de dos pabellones. “Un guardia recibió disparos por parte de los presos y falleció, mientras otro resultó herido”, indicó a la prensa que se encontraba fuera de la prisión.

Asimismo, agregó que los presos secuestraron a los policías, les quitaron las armas y los ataron de pies y manos.

Al llegar al lugar, autoridades constataron que en uno de los pabellones había 14 fallecidos, entre ellas reos que pertenecían a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) denominados Los Choneros y Los Lobos.

Por su parte, se reportaron 14 heridos y la fuga de un número aún indeterminado de reos, expuso el policía al anotar que se ha recapturado a unos doce presos en unas seis cuadras alrededor del centro penitenciario de la ciudad de Machala.

Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, luego de haber sido asesinados en su interior unos seiscientos reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

Este fue uno de los motivos que llevó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 al país bajo el estado de “conflicto armado interno” y decretar una serie de estados de excepción con medidas como la militarización de las cárceles, con el objetivo de recuperar el control de las prisiones, hasta ese momento dominadas por las bandas criminales.

Algunas cárceles, como la de Machala, están ahora bajo el control de la Policía. (Con información de EFE)