Hamás pide a Trump tregua de 60 días a cambio de liberar la mitad de los rehenes de Gaza

Israel Familiares de rehenes y activistas en un planton en Tel Aviv para forzar al gobierno a que negocie con Hamás (ABIR SULTAN/EFE)

El grupo islamista Hamás pidió a Donald Trump que garantice un alto al fuego durante 60 días a cambio de liberar a la mitad de los rehenes cautivos en la Franja de Gaza, así lo informó Fox News este lunes.

Según el medio, un alto funcionario de la Administración de Trump y una persona involucrada en las negociaciones le avanzó estas peticiones de Hamás.

La propuesta se encuentra plasmada en una carta que se espera le sea entregada esta semana al líder republicano.

Por su parte, una fuente de Hamás en El Cairo expresó que la misiva fue entregada a Egipto y Catar, los cuales son los mediadores en la guerra de la Franja de Gaza.

Asimismo, explicó que la propuesta incluye una “solicitud de garantía personal de Trump” para que se implemente un alto el fuego de 60 días, mientras que Hamás liberará a la mitad de los 48 rehenes que permanecen cautivos en la Franja de Gaza.

El presidente estadounidense ha pedido en numerosas ocasiones que se libere a todos los rehenes que Hamás capturó tras el ataque del 7 de octubre de 2023.

Desde que comenzó la guerra en respuesta al ataque de Hamás se han intentado llevar a cabo varios acuerdos de alto el fuego para dejar avanzar las negociaciones a cambio de liberar prisioneros por ambos bandos. Sin embargo, la mayoría de las veces han sido violados por Israel.

El último pacto fue aceptado por Hamás el pasado 18 de agosto. Entonces, se liberaría a 10 rehenes israelíes a cambio de la entrada masiva de ayuda al enclave para aliviar la grave crisis humanitaria que enfrenta la población gazatí provocada por la hambruna que está causando Israel con el bloqueo.

No obstante, Netanyahu ignoró la propuesta y siguió con sus planes de tomar la ciudad de Gaza. (Con información de EFE)