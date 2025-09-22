Hamás publica vídeo del rehén Alon Ohel; dice que su muerte el “ineludible”

Alon Ohel, israelí rehén de Hamás desde hace más de 700 días (@HenMazzig/x)

El grupo islamista Hamás publicó en Telegram un vídeo del rehén israelí Alon Ohel, en donde el joven de 24 años dice que su muerte “es ineludible” tras casi dos años de cautiverio.

“Saben que nuestro destino es ineludible y que estos son nuestros últimos días”, expresó Ohel en un vídeo de casi dos minutos, que no especifica la fecha en la que se grabó.

Como se ha suscitado en vídeos anteriores, el israelí anima a sus compatriotas a seguir protestando contra Netanyahu, ya que alega que las imágenes de los manifestantes por un alto al fuego y un acuerdo que libere a los 48 rehenes le “dan esperanza”.

“Pido al Gobierno de Estados Unidos que deje de apoyar las decisiones del loco (del primer ministro, Benjamín) Netanyahu en su guerra contra el pueblo de Israel”, agregó.

“Mi mensaje a Steve Witkoff (enviado de EE.UU. en Oriente Medio): Te lo ruego, te lo ruego, por favor, no dejes que Netanyahu nos mate. No lo ayudes”, mencionó.

Hace un par de días, Hamás publicó una imagen con los rostros de 46 de los 48 cautivos que queda en Gaza, excluyendo a dos tailandeses y reiteró que se trataba de una “imagen de despedida” tras el comienzo de la operación terrestre de Israel contra la ciudad de Gaza.

De los 48 rehenes, fuentes de inteligencia israelí estiman que unos 20 siguen vivos.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó que “probablemente” sean menos, estimando que podrían ser 32 o hasta 38 los muertos. (Con información de EFE)