Nueva techumbre con pozo de absorción transforma el Centro Comunitario de San Miguel Tocuila

Nueva techumbre del Centro Comunitario en Texcoco

Los vecinos de San Miguel Tocuila Texcoco, Estado de México, recibieron a las autoridades municipales durante la inauguración de la nueva techumbre del Centro Comunitario, la cual incluye un pozo de absorción para agua de lluvia y un sistema de drenaje pluvial.

El evento fue encabezado por el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez, acompañado por la presidenta honoraria del DIF municipal, Yesenia Armas Tobón, el secretario del Ayuntamiento, José Alfonso Valtierra Guzmán, así como regidores y directores de diferentes áreas del gobierno local. También participaron las autoridades auxiliares y el Consejo de Participación Ciudadana (COPACI).

Durante su intervención, Gutiérrez Martínez reafirmó su compromiso de seguir impulsando obras de impacto social, destacando que la techumbre mejorará las condiciones de uso del centro comunitario, lo que representa un beneficio directo para los habitantes de Tocuila.

El edil presentó además a los regidores y subrayó que su cabildo es plural, trabajando en común acuerdo para aprobar recursos destinados a este tipo de proyectos. Asimismo, presentó a los directores de área, a quienes invitó la ciudadanía a acercarse cuando lo requieran.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Miguel Ángel Olivares Gálvez, detalló que la construcción abarca 408 metros cuadrados de techumbre, cimentación con 10 zapatas aisladas, base de estructura metálica, instalación eléctrica con 20 lámparas LED, además de un pozo de absorción con capacidad de 63 metros cúbicos, 45 metros lineales de drenaje pluvial con tubería dual de PVC, una boca de tormenta con rejilla metálica y 100 metros cuadrados de pasto. La inversión total fue de 2 millones 319 mil 475.66 pesos, provenientes de recursos propios del ejercicio 2025.

El presidente municipal llamó a los vecinos a cuidar y aprovechar la obra con responsabilidad, recordando que fue diseñada con criterios de sustentabilidad para que el agua de lluvia se infiltre al subsuelo, garantizando así un beneficio duradero para toda la comunidad.