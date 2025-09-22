Petro acusa a la “mafia fortalecida por la guerra contra las drogas” de asesinato de dos artistas colombianos en México

Gustavo Petro, presidente de Colombia

Luego del hallazgo sin vida de dos artista colombianos en el Estado de México, que anteriormente habían sido reportados como desaparecidos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro se pronunció y acusó de los crímenes a “mafia internacional fortalecida” por la “guerra contra las drogas” en México.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, Petro criticó la política antidrogas de México “que no es política anti narcotraficante”:

“Asesinaron a nuestra juventud en los Estados Unidos de México. Una mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista llamada ‘guerra contra las drogas’, a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política anti narcotraficante”.

Los colombianos asesinados fueron identificados como Byron Sánchez Salazar, alias “B King” y Jorge Luis Herrera Lemos “DJ Regio”, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital (CBP) confirmaron los decesos este lunes.

Las víctimas habrían viajado a México para realizar presentaciones musicales. El pasado 16 de septiembre se reportó su desaparición en el estado de Sonora.