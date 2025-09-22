Rusia derriba nueve drones que se “dirigían a Moscú”

Moscú, Rusia

Las defensas antiaéreas rusas derribaron este lunes nueve drones que volaban en dirección a Moscú, según información del alcalde de esta ciudad, Serguéi Sobianin.

“Las defensas antiaéreas destruyeron siete drones que atacaron Moscú. Según informaciones previas no provocaron daños”, publicó en Telegram, donde apenas un cuarto de hora después anunció el derribo de otros dos.

Según Sobianin, “los servicios de Emergencias trabajan en los lugares de los hechos”.

Anteriormente los canales de Telegram, dedicados al monitoreo de drones ucranianos expusieron de avistamientos en el sur, oeste y norte de Moscú en los distritos de Zelenograd, Stúpino y Kúbinka.

Aunque los intentos de las fuerzas ucranianas de atacar con drones a la capital rusa obligan a las autoridades a suspender con frecuencia el trabajo de los aeropuertos de Moscú mientras dura la amenaza, en esta ocasión las autoridades aeronáuticas no informaron del cierre de terminales aéreas. (Con información de EFE)