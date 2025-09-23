40 muertos en un atentado por robo de ganado en Sudán del Sur

Ganado en Sudán del Sur (Cruz Roja)

Al menos 40 personas murieron en el este de Sudán del Sur tras un intento de robo de unas 2,500 reses en el área administrativa de Pibor, informaron autoridades locales.

El ministro de Información de Pibor, Jacob Warchum, detalló que los atacantes saquearon el ganado y fueron enfrentados por jóvenes de la comunidad. El choque dejó 36 asaltantes abatidos, así como cuatro miembros de la comunidad muertos y uno herido.

El ataque fue atribuido a jóvenes armados del estado de Ecuatoria Oriental. Su ministro de Información, Elias Ahaj, señaló que su oficina aún no ha confirmado el número exacto de fallecidos, aunque aseguró que mantienen una estrecha coordinación con las autoridades de Pibor para dar seguimiento a la situación.

“Estamos monitoreando lo sucedido atentamente y tomaremos las medidas necesarias en cooperación con nuestros homólogos en Pibor”, afirmó Ahaj.

¿Por que roban ganado en Sudán del Sur?

En Sudán del Sur, el robo de ganado es una práctica común y violenta, ya que las reses representan riqueza, estatus social y dote matrimonial. Estos enfrentamientos son frecuentes en los estados de Yonglei, Ecuatoria Oriental y Unidad, y se han convertido en una de las principales causas de muertes en las comunidades rurales.

Desde la independencia del país en 2011, cientos de personas han perdido la vida en choques similares. Expertos señalan que estas tragedias están ligadas a la escasez de recursos y a la debilidad de las instituciones locales para mediar en los conflictos.

El ministro Warchum advirtió que la magnitud de este asalto es una señal de alarma: “Se necesitan medidas urgentes y sostenidas para evitar más pérdidas humanas”. Pidió reforzar la seguridad y establecer mecanismos comunitarios de resolución de conflictos.