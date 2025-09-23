Banco mundial acelerará apoyo a Argentina con 4 millones de dólares

Reunión Trump-Milei (EFE/ Presidencia de Argentina)

El Grupo del Banco Mundial anunció este martes que “esta acelerando el apoyo a Argentina”, ante las turbulencias que el país atraviesa y para ello adelantará el envío de alrededor de 4 millones de dólares ya incluidos en el programa de apoyo aprobado en abril.

El anuncio se da poco después del encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este apoyo es muy esperado por el país latinoamericano ante la inestabilidad económica que atraviesa por la dura derrota del oficialismo en las recientes legislativas en Buenos Aires.

“Esta próxima partida, incluida en un monto total de 12 millones de dólares aprobado en abril, se destinará en “os próximos meses y combina la financiación del sector público con la inversión y la movilización de recursos del sector privado para respaldar las reformas y el plan de crecimiento a largo plazo del país”, informó el Banco Mundial en un comunicado.

“Este paquete se centrará en pilares clave de la competitividad: el desarrollo del sector minero y la extracción de minerales críticos; el impulso del turismo como generador de empleo y desarrollo local; la ampliación del acceso a la energía, y el fortalecimiento de las cadenas de suministro y la financiación a las pequeñas y medianas empresas”, agregó.

El Banco reiteró que mantiene su “firme confianza en los esfuerzos del Gobierno por modernizar la economía, implementar reformas estructurales, atraer inversión privada y generar empleo”.

Los mercados argentinos descansaron después de que el Secterario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent afirmara que dicho país está “listo para hacer lo necesario para apoyar a Argentina” mediante diversas alternativas, incluyendo la compra de deuda soberana o un acuerdo de “swap” de divisas entre la Reserva Federal y el Banco Central argentino.

Trump a su vez confirmó que su Gobierno brindará apoyo a Argentina, aunque consideró que el país no necesitará “un rescate económico” gracias al “trabajo fantástico” de Milei, al que también dijo hoy que respalda para una reelección en 2027. (Con información de EFE)