Boric pide juzgar Netanyahu por genocidio en gaza; “es una crisis de humanidad”

Presidente de Chile, Gabriel Boric (@GradeGeorge/x)

El presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió este lunes ante la ONU que se juzgue al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu por la masacre de Palestina e indicó que el genocidio en Gaza “es una crisis de la humanidad”.

Es un discurso, Boric condenó los ataques israelíes en Qatar y los bombardeos sobre Irán e insistió que se debe combatir el odio y fortalecer el sistema multilateral.

“A estas alturas yo ya no sé qué decir de Gaza, porque muchos lo han dicho todo, desde esta tribuna y desde otras, pero por sobre nuestras palabras (de quien quiera que vengan) resuenan las miradas muertas de quienes siendo inocentes han perdido la vida”, condenó el mandatario para introducir el tema.

“Son miles los seres humanos inocentes que pierden la vida solo por ser palestinos, más que hablar de cifras, de condenas, o exigencias, quisiera hoy hablar de humanidad. Gaza es una crisis global porque es una crisis de la humanidad. En esta sala y quienes nos escuchan, somos todos seres humanos. Por eso, cuando debajo de los escombros yacen niños y niñas, hay un dolor genuino en nuestra patria, en Chile, el país con la comunidad palestina más grande del mundo, al margen de los estados árabes”, agregó.

Asimismo, destacó que a él le gustaría ver frente a un tribunal internacional a Netanyahu así como ocurrió en los genocidios de los Balcanes o Ruanda.

“No quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia, quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional”, detalló entre aplausos de los asistentes tras puntualizar que el “odio engendra violencia”.

“Uno de los problemas que enfrentamos como humanidad es que muchas veces el dolor engendra odio, pero debemos enfrentarlo, transformar las ansias de odiar en deseos de justicia. No hacer ninguna concesión a la violencia”, finalizó.